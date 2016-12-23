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Кыргызстан и Иран обсуждают возможности отказа от визового режима

Источник:
http://24.kg/vlast/42207_kyirg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398957-ru.html

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Спасите Кыргызстан. Обращение к высшим лицам страны

23 декабря 2016, 11:19       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на расширенной встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, что следует для укрепления и развития двусторонних отношений облегчить визовый режим в течение месяца, особенно для бизнесменов двух стран.
По словам Алмазбека Атамбаева, облегчение процедуры выдачи виз ускорит появление прямого авиарейса.
Хасан Роухани добавил, что в будущем надо добиваться того, чтобы отказаться от взаимного визового режима.
Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в инвестициях Ирана и развитии проектов по строительству ГЭС и в сфере сельского хозяйства, в культуре и науке.
Президент КР сказал, Кыргызстан также заинтересован в том, чтобы с Ирана сняли санкции, что поможет укрепить безопасность в регионе.
Хасан Роухани отметил, что для Ирана очень важны налаживание контактов с ЕАЭС и укрепление полноценного диалога с КР.
По итогам встречи главы государств подпишут ряд документов о двустороннем развитии и примут стратегическую программу, направленную на углубление сотрудничества.

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