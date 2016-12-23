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II Всемирные игры кочевников получили международное признание

Источник:
http://24.kg/kultura/42208_II_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398956-ru.html

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Генассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог

23 декабря 2016, 11:25       Комментарии

Генеральная Ассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог, укрепление социальной сплоченности, мира и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
На 67-й пленарной сессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира". В документе сказано о вкладе игр в эти процессы.
Таким образом, Всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира.
Игры кочевников пока лидируют в опросе ИА "24.kg". Выбрать самое яркое событие Кыргызстана можно по ссылке.

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