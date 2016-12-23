Междусобойчик. В ГРС отчитались друг другу о работе ведомства за 9 месяцев

23 декабря 2016, 11:44 Комментарии

Вчера в здании Архивного агентства прошла коллегия по итогам работы Государственной регистрационной службы при правительстве КР за девять месяцев. Об этом ИА "24.kg" стало известно из собственных источников.

По информации, на собрании присутствовали руководители подведомственных департаментов, начальники управлений и эксперт аппарата правительства.

Отметим, что с момента образования ГРС итоговые коллегии в обязательном порядке проходили с участием всего коллектива, а также прессы и представителей правительства.

На вопрос ИА "24.kg", почему не пригласили СМИ, в правительстве посоветовали спрашивать у пресс-службы ГРС, которая занималась организацией собрания. Последняя, к слову, в очередной раз для комментариев недоступна.

Напоминаем, что, согласно статьям 3 и 4 закона КР "О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов МСУ КР":

<ul> <li>Каждому гарантируется право доступа к информации, находящейся в ведении госорганов и органов МСУ.</li> <li>Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, объективность, своевременность, открытость и достоверность информации.</li> <li>Государство защищает право каждого на поиск, получение, исследование, производство, передачу и распространение информации.</li> <li>Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом.</li> <li>Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления является открытой, прозрачной и гласной.</li> <li>Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления является общедоступной. Всякое ограничение доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, запрещено, кроме случаев, указанных в статье 5 настоящего Закона.</li> <li>Решение об отказе в доступе к информации должно быть мотивировано и обосновано лишь по основаниям, предусмотренным в статье 15 настоящего Закона.</li> <li>Не может быть отказано в ознакомлении с решением, на основании которого доступ к информации ограничивается. Документы и материалы, содержащие сведения, доступ к которым должен быть ограничен в соответствии с законом, предоставляются в части, не содержащей таких сведений.</li> </ul>