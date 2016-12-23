У Ирана есть огромный опыт в борьбе с терроризмом, мы готовы Кыргызстану помочь в этом вопросе, - президент Х.Роухани

23 декабря 2016, 11:28 Комментарии

У Ирана есть огромный опыт в борьбе с терроризмом, мы готовы помочь в этом вопросе, сказал в госрезиденции "Ала-Арча" 23 декабря президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в расширенном составе.

По его словам, терроризм - особенная тема.

"Ислам, который мы должны защищать и распространять - это реальный ислам, который принес пророк Мухаммед, ислам умеренный, милостивый, далекий от терроризма и экстремизма. Две страны имеют очень близкий взгляд. Экстремизм - большая угроза для всего региона, мы хотим устранить эту угрозу посредством культуры, чтобы распространять культуру толерантности", - сказал он.