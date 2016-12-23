На автодороге Бишкек—Ош сошла вторая лавина, снесшая грузовую машину

23 декабря 2016, 11:23 Комментарии

На 224 км автодороги Бишкек-Ош 23 декабря в 10:40 сошла вторая лавина. Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

По данным ведомства, длина лавины составила 150 м, ширина - 12 м, высота - 3 м, объем снега - 5-6 тыс. куб.м.

Лавина снесла грузовую машину Mersedec Gigant, водитель которого отказался уехать с места и ждал своего друга. Водителя удалось вытащить, он не пострадал.

Участок для движения транспорта закрыт. На месте для расчистки снега привлечена спецтехника.

Первая лавина согла в 9:35.