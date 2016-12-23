Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

После введения системы фото- и видеофиксации число нарушений ПДД снизилось в 6 раз, - МВДПосле введения системы фото- и видеофиксации число нарушений ПДД снизилось в 6 раз, - МВДГосагентство перейдет в контрактный режим со спортсменами и тренерамиГосагентство перейдет в контрактный режим со спортсменами и тренерами

На автодороге Бишкек—Ош сошла вторая лавина, снесшая грузовую машину

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398950-ru.html

Похожие новости

Женская сборная по футболу Кыргызстана проиграла Мьянме на второй игре отборочного раунда Чемпионата Азии-2017

Водитель Mercedes не уехал после первой лавины, его накрыло второй

Лавина закрыла проезд для всех машин по трассе Бишкек — Ош

Женская сборная КР уступила второй матч на отборочном турнире чемпионата Азии по футболу

Лавина снесла грузовой Mercedes с пассажирами на трассе Бишкек — Ош

23 декабря 2016, 11:23       Комментарии

На 224 км автодороги Бишкек-Ош 23 декабря в 10:40 сошла вторая лавина. Об этом АКИpress сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.
По данным ведомства, длина лавины составила 150 м, ширина - 12 м, высота - 3 м, объем снега - 5-6 тыс. куб.м.
Лавина снесла грузовую машину Mersedec Gigant, водитель которого отказался уехать с места и ждал своего друга. Водителя удалось вытащить, он не пострадал.
Участок для движения транспорта закрыт. На месте для расчистки снега привлечена спецтехника.
Первая лавина согла в 9:35.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум