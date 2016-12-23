После введения системы фото- и видеофиксации число нарушений ПДД снизилось в 6 раз, - МВД

23 декабря 2016, 11:25 Комментарии

После введения автоматизированной системы фото- и видеофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти в 6 раз. Об этом 23 декабря сообщил начальник управления реформирования системы ОВД МВД Мирлан Карачалов на форуме по оценке реформирования милиции. По его словам, до введения системы фото-, видеофиксации в сутки наблюдалось более 2 тыс. нарушений правил дорожного движения. "В настоящее время число снизилось до 300 в сутки", - сказал он.

Кроме того, М.Карачалов рассказал о мерах по реформе правоохранительных органов. "Улучшается материально-техническое обеспечение. Был создан совет по реформированию и развитию системы ОВД. На этих советах обсуждались проблемы органов, проведено 9 заседаний. Была структурная оптимизация административно-управленческого аппарата МВД. Усовершенствована кадровая работа", - сказал он.

Также представитель МВД рассказал, что в правительство на рассмотрение были внесены ряд предложений. "Созданы рабочие группы, в настоящее время 5 проектов законов обсуждаются в правительстве. Идет унификация законов правоохранительных органов. По результатам готовности проекты будут направлены в парламент. Кроме того, в рамках реформирования функции ГСКН были переданы МВД", - рассказал он.