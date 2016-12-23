В рамках "Безопасного города" должны были установить 1,7 тыс. видеокамер, но установили всего пару, - Гражданский союз "За реформы и результат"

23 декабря 2016, 11:43 Комментарии

В рамках "Безопасного города" должны были установить 1 тыс. 750 камер фото- и видеофиксации, однако было установлено всего пару видеофиксаторов, но в целом меры не были реализованы. Об этом сообщила ассистент по мониторингу Гражданского союза "За реформы и результат" Айсулуу Алымбек кызы 23 декабря на форуме по оценке реформы милиции. Она отметила, что в рамках принятия мер по реформированию системы ОВД в апреле 2016 года было создано Главное управление патрульной милиции. Состав новой службы (ГУПМ) был укомплектован на основе старых кадров ППС и ДПС. Также базовый закон КР "Об органах внутренних дел" остался неизменным", - рассказала она.

С ней не согласился начальник управления по реформе ОВД МВД Мирлан Карачалов. По его словам, необходимо учесть, что были судебные разбирательства по тендеру по проекту "Безопасный город".

"Мы пытались внедрить проект по принципу государственно-частного партнерства. На данном этапе мы должны это решить силами государства с помощью органов МСУ. Мы продолжаем эту работу, камеры будут. Так как бюджет к настоящему времени исчерпан, нужно, чтобы часть денег, поступивших от штрафов от ПДД, передавалась для совершенствования системы. Так, за штрафы, полученные от одной камеры, нужно купить еще 10 камер. Данные камеры должны фиксировать и другие правонарушения в дальнейшем", - сказал он.