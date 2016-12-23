Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Продажа оружия в ГПС. Как это было и кто должен нести ответственность?Продажа оружия в ГПС. Как это было и кто должен нести ответственность?У Ирана есть огромный опыт в борьбе с терроризмом, мы готовы Кыргызстану помочь в этом вопросе, - президент Х.РоуханиУ Ирана есть огромный опыт в борьбе с терроризмом, мы готовы Кыргызстану помочь в этом вопросе, - президент Х.Роухани

"Легенды" Кыргызстана или Как растопить сердце девушки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/legend...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398944-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан положительно относится к намерению Ирана повысить свой статус в ШОС – Алмазбек Атамбаев

Иран и КР выразили интерес к строительству железной дороги "КНР-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран" - А.Атамбаев

Sputnik Кыргызстан стал лучшим СМИ в освещении Года истории и культуры

Хасан Роухани: "Иран предпринимает важный шаг для укрепления двусторонних отношений с Кыргызстаном"

Спасите Кыргызстан. Обращение к высшим лицам страны

23 декабря 2016, 11:29       Комментарии

В отечественный прокат выходит фильм "Легенды", который повествует о существующих легендах вокруг областей Кыргызстана и наглядно демонстрирует всю красоту каждой области республики. Продюсером фильма выступил филолог Чынгыз Исмаилов.
По сюжету фильма влюбленная пара Урмат и Алтынай получают долгожданное приглашение посетить США и погостить у родственницы девушки. В это же самое время друзья Урмата получают финансирование на реализацию их совместного проекта и предлагают ему отправиться путешествовать по Кыргызстану и завершить проект.
Понимая важность своей ключевой роли в проекте, Урмат принимает решение остаться на родине. Огорченная известием Алтынай улетает в США одна c намерениями остаться там жить. Главный герой ставит перед собой цель вернуть девушку на родину и растопить ее обиду…
Премьера фильма запланирована на 26 января, в прокат картина выйдет во всех кинотеатрах страны.
Агентство K—News выступает информационным партнером фильма.
1 of 12

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум