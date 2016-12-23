"Легенды" Кыргызстана или Как растопить сердце девушки

23 декабря 2016, 11:29 Комментарии

В отечественный прокат выходит фильм "Легенды", который повествует о существующих легендах вокруг областей Кыргызстана и наглядно демонстрирует всю красоту каждой области республики. Продюсером фильма выступил филолог Чынгыз Исмаилов.

По сюжету фильма влюбленная пара Урмат и Алтынай получают долгожданное приглашение посетить США и погостить у родственницы девушки. В это же самое время друзья Урмата получают финансирование на реализацию их совместного проекта и предлагают ему отправиться путешествовать по Кыргызстану и завершить проект.

Понимая важность своей ключевой роли в проекте, Урмат принимает решение остаться на родине. Огорченная известием Алтынай улетает в США одна c намерениями остаться там жить. Главный герой ставит перед собой цель вернуть девушку на родину и растопить ее обиду…

Премьера фильма запланирована на 26 января, в прокат картина выйдет во всех кинотеатрах страны.

Агентство K—News выступает информационным партнером фильма.

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