Госагентство перейдет в контрактный режим со спортсменами и тренерами

23 декабря 2016, 11:20 Комментарии

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта перейдет в контрактный режим с ведущими спортсменами Кыргызстана. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил глава ведомства Канат Аманкулов на коллегии госагентства.

По его словам, помимо этого, будут заключены контракты с главными тренерами по видам спорта, где должны быть указаны конкретные обязанности наставников.

"Мне поступает информация, что главные тренеры ходят по бильярдным клубам, вместо того, чтобы ездить со спортсменами на учебно-тренировочные сборы. А некоторым тренерам вообще стало лень показывать приемы спортсменам во время тренировок и они себя сравнивают чуть ли ни с богом", - сказал он.

Аманкулов добавил, что главные тренеры на учебно-тренировочные сборы отправляют помощников, вместо того, чтобы ездить самим. В том числе он отметил, что на недавний чемпионат мира по борьбе по неолимпийским весовым категориям ездили помощники главных тренеров.

"Спортсмены не по показателям, а по желанию тренеров попадают в сборную", - возмутился он.