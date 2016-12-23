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Госагентство перейдет в контрактный режим со спортсменами и тренерами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352623_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398940-ru.html

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23 декабря 2016, 11:20       Комментарии

Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта перейдет в контрактный режим с ведущими спортсменами Кыргызстана. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил глава ведомства Канат Аманкулов на коллегии госагентства.
По его словам, помимо этого, будут заключены контракты с главными тренерами по видам спорта, где должны быть указаны конкретные обязанности наставников.
"Мне поступает информация, что главные тренеры ходят по бильярдным клубам, вместо того, чтобы ездить со спортсменами на учебно-тренировочные сборы. А некоторым тренерам вообще стало лень показывать приемы спортсменам во время тренировок и они себя сравнивают чуть ли ни с богом", - сказал он.
Аманкулов добавил, что главные тренеры на учебно-тренировочные сборы отправляют помощников, вместо того, чтобы ездить самим. В том числе он отметил, что на недавний чемпионат мира по борьбе по неолимпийским весовым категориям ездили помощники главных тренеров.
"Спортсмены не по показателям, а по желанию тренеров попадают в сборную", - возмутился он.

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