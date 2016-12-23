Продажа оружия в ГПС. Как это было и кто должен нести ответственность?

23 декабря 2016, 11:31 Комментарии

В сентябре уходящего года стало известно, что прапорщик одного из подразделений Генерального штаба Кыргызстана подозревается в продаже оружия.

Операцию по задержанию торговца оружием милиционеры проводили 27 сентября. Тот указал, что покупал изъятое оружие у других людей. Один из подельников оказался военнослужащим подразделения Генштаба Вооруженных сил КР. Выяснилось, что он продавал автоматы Калашникова со склада одной из войсковых частей.

Официально

Позже редакции стало известно, что органы внутренних дел задержали членов организованной преступной группировки при попытке сбыта трех автоматов АКС-74. Выяснилось, что они завладели оружием при посредничестве военнослужащего Государственной пограничной службы КР прапорщика Мамбетова Р.А., начальника ракетно-артиллерийского вооружения Центральной объединенной базы "Бишкек" (РАВ).

В ходе проверки склада ракетно-артиллерийского вооружения Центральной объединенной базы "Бишкек" выявлена недостача оружия, боеприпасов и других материальных средств. Спустя несколько дней выяснилось, что к этому делу причастен и водитель экс-председателя Госкомитета по делам обороны Марата Кенжисариева Руслан Боконов.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело и до сих пор проводится следствие.

Конечно же, начальство главного военного ведомства за упущения по организации работ и отсутствия системного контроля за сохранностью оружия, боеприпасов и других материальных средств в ГПС вынесло неполное служебное соответствие теперь уже бывшему председателю ГПС полковнику Абдикариму Алимбаеву и его заместителю - полковнику Бакыту Жылтырову.

Новость об этом ЧП не просто разлетелась, но и дошла до высших эшелонов власти. Так, заместитель председателя ГПС Таалайбек Усубалиев был уволен за слабое обеспечение контроля за хранением оружия. Выговор получил замначальника Генштаба Закир Тиленов.

Не дожидаясь общественного порицания Абдикарим Алимбаев и Марат Кенжисариев написали рапорты о добровольном сложении с себя полномочий.

Как это было на самом деле

В распоряжении редакции имеется документ, из которого ясна полная картина произошедшего по версии обвинения.

Справедливости ради стоит заметить, что над раскрытием столь резонансного преступления работали не только сотрудники милиции, но и Военная прокуратура.

Расследуя дело о взрыве машины сотрудника Генпрокуратуры, заместитель военного прокурора Рахат Шергазиев нашел след продажи оружия членам преступной группировки. Эта ниточка и привела следственную группу на склад ГПС, откуда исчезли автоматы.

В итоге выяснилось, что продажа оружия со склада пограничного ведомства началась еще в 2014 году.

По версии обвинения, в 2015 году Руслану Боконову (водителю Кенжисариева), поступило предложение от некоего А.О. найти два боевых автомата Калашникова за $3 тыс. После чего он обратился к прапорщику Мамбетову как к начальнику РАВ базы "Бишкек". Последний согласился и похитил со склада два автомата марки АК-74, предварительно стерев номера.

Боевое оружие, как уточняют силовики, было передано в одной из новостроек Бишкека. Полученные деньги оба подозреваемых разделили между собой.

Однако это не единичный случай незаконной реализации боевого оружия. Известно, что со склада пропало как минимум 16 автоматов Калашникова, несколько пистолетов Макарова, а также боеприпасы к ним.

Силовики сначала задержали членов ОПГ, а те в ходе допроса указали на прапорщика Мамбетова. Он, в свою очередь, сдал двух других подельников - водителя председателя ГКДО и начальника отдела 10-го главного управления МВД. Последнему, как выяснилось, военнослужащий также продал оружие.

В итоге следственная группа задержала восьмерых военнослужащих и трех членов организованной преступной группировки.

Особое мнение

По мнению генерал-полковника Абдыгула Чотбаева, все два с половиной года, что продавалось оружие со склада ГПС, руководство ведомства занималось формализмом. Он отметил, что стрелковое оружие и боеприпасы не должны оставаться без присмотра ни дня, учитывая огромное количество проверок, которые должны проводиться.

"Об этом случае я узнал из средств массовой информации. Хищение происходило с 2014 по 2016 год. Я удивляюсь, куда все это время смотрели должностные лица снизу доверху и наоборот? По сути, если бы каждое должностное лицо исполняло свои функциональные обязанности в вопросе контроля, хранения и сбережения стрелкового оружия и боеприпасов, этого бы не было. В уставе внутренней службы каждого должностного лица прописано кто и с какой периодичностью должен проверять стрелковое оружие.

К примеру, командиру бригады нужно не менее двух раз в год проводить плановую и внеплановую проверку наличия, состояния, сохранности и правильного применения боевой техники и боеприпасов. Начальник штаба бригады также обязан организовать проверку не менее двух раз в год, замкомандира бригады не меньше двух раз в год должен проводить учет наличия и технического состояния вооружения, командир батальона - не реже одного раза в три месяца.

И если подсчитать количество таких проверок, то получается, оружие не должно оставаться без присмотра ни одного дня в году. Отсюда и возникает вопрос: что с 2014 по 2016 год делали эти должностные лица, которым положено согласно функциональным обязанностям проверять наличие оружия и боеприпасов? В конце концов, если они не проверяли, то командир части раз в год обязан был назначать комиссию по инвентаризации и учета по номерам каждого стрелкового оружия.

Вывод напрашивается такой: начиная от самого главного начальника и заканчивая последним должностным лицом, проверкой наличия и хранения оружия никто не занимался.

Все было пущено на самотек и допущена бесконтрольность, а должностные лица, скорее всего, занимались формализмом, делая формальные записи, проводя формальные проверки и так далее.

В данном случае, каждое лицо должно нести персональную ответственность. В первую очередь командир части, а далее командующий того ведомства, где произошло ЧП. То есть, если это происходит в ГКДО, то, соответственно, председатель ГКДО, если Погранслужбы - то руководитель этого ведомства.

Председатель ГКДО Марат Кенжисариев был переназначен на свою должность в 2016 году и буквально через месяц случилось это ЧП. Он, как и председатель Погранслужбы Абдикарим Алимбаев, подал в отставку, имея честь офицера. Их вины нет, но поступок достоин уважения - они поступили как офицеры, имеющие честь. Ответственность, в том числе уголовную, должен нести тот, кто командовал ведомством в 2014-м, 2015-м и 2016 году, когда творился весь этот бардак, но они промолчали", - прокомментировал Чотбаев.