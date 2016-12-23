ГНС и бизнес-сообщество совместно выработают антикоррупционные меры-2017?

23 декабря 2016, 11:35 Комментарии

Государственная налоговая служба предложила бизнес-сообществу совместно проработать на 2017 год антикоррупционные мероприятия с целью вовлечения гражданского общества в борьбу с коррупцией в налоговых органах. Об этом представители ведомства заявили во время круглого стола "Антикоррупционная политика ГНС", состоявшегося на площадке ГНС с участием представителей Национального Альянса Бизнес-Ассоциаций, объединения юридических лиц, Ассоциации "Международный деловой совет", молодежной бизнес-ассоциации "ЖИА" и Общественного совета Налоговой службы.

Участники круглого стола заслушали доклад о работе, проведенной ГНС в сфере противодействия коррупции и достигнутых результатах 1-го этапа демонтажа коррупционных рисков, а затем обсудили пути и средства снижения уровня коррупции в деятельности налоговых органов. Бизнес-сообщество предложило ввести рычаги материальной мотивации для сотрудников налоговых органов, а также предусмотреть мотивацию для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность без налоговой регистрации с целью вывода из теневого сектора.

По итогам обсуждения участники круглого стола приняли решение подготовить и внести предложения по вовлечению гражданского общества к совместному участию в борьбе с коррупцией в налоговых органах.

Кроме того, Налоговая служба провела семинар "Антикоррупционная политика", в котором приняли участие сотрудники ГНС, председатели комиссий по этике, комиссий по предупреждению коррупции, а также сотрудники, впервые поступившие на госслужбу.

Прокурор Управления по противодействию коррупции и надзора за исполнением законов Генеральной прокуратуры КР Тилек Саякбаев ознакомил участников семинара с основными направлениями государственной антикоррупционной политики, объяснил тонкости проведения антикоррупционного мониторинга по исполнению ведомственного плана средствами эффективной коммуникации в антикоррупционной деятельности.

Отметим, круглый стол и семинар были проведены в соответствии с ведомственным Планом по демонтажу системной коррупции, а также в целях повышения антикоррупционного образования.