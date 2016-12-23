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В Бишкеке пройдет Кубок мэра по плаванию

Источник:
http://kabar.kg/sport/full/115...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398895-ru.html

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23 декабря 2016, 10:01       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В столице 23 декабря в бассейне "Дельфин" пройдет розыгрыш Кубка мэра города Бишкек по плаванию среди юношей. Об этом сообщили в управление физической культуры и спорта мэрии столицы.
По их информации, борьбу за медали будут вести более 120 спортсменов 2003-2005 годов рождения из 10 клубов из Бишкека и Кара-Балты.
В 10:00 состоится церемония открытия турнира при участии мэра города Албека Ибраимова и главы УФКиС Ырысбека Мааткабылова.
"После церемонии открытия турнира запланирован специальный заплыв мастеров спорта, в числе которых участники Олимпийских игр в Рио Дениса Петрашова и Дарьи Талановой", - отметили организаторы.
Соревнования проводятся СДЮШОР "Дельфин" и Управлением физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.

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