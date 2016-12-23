В Бишкеке пройдет Кубок мэра по плаванию

23 декабря 2016, 10:01 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. В столице 23 декабря в бассейне "Дельфин" пройдет розыгрыш Кубка мэра города Бишкек по плаванию среди юношей. Об этом сообщили в управление физической культуры и спорта мэрии столицы.

По их информации, борьбу за медали будут вести более 120 спортсменов 2003-2005 годов рождения из 10 клубов из Бишкека и Кара-Балты.

В 10:00 состоится церемония открытия турнира при участии мэра города Албека Ибраимова и главы УФКиС Ырысбека Мааткабылова.

"После церемонии открытия турнира запланирован специальный заплыв мастеров спорта, в числе которых участники Олимпийских игр в Рио Дениса Петрашова и Дарьи Талановой", - отметили организаторы.

Соревнования проводятся СДЮШОР "Дельфин" и Управлением физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.