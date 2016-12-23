Возле Ошского рынка задержали автобус с тушами говядины, мясо изъято для проверки

23 декабря 2016, 10:02 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Возле Ошского рынка задержали рейсовый автобус с 9 тушами говядины, мясо изъято для проверки, сообщили в пресс-службе Бишкекской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

По их информации, при проведении рейдовой проверки совместно с сотрудниками МВД по стихийной торговле мясом по ул. Кулиева (возле Ошского рынка) был задержан рейсовый пассажирский автобус с госномером I4242 Z под управлением водителя А.Сулайманова. В багажном отделении данной автомашины находилось мясо говядины в количестве 9 туш, груженное навалом. На них предъявлено ветеринарное свидетельство Формы №2, выданное ветеринарным врачом г.Каракол Асангазиевым на 6 туш КРС, и ветеринарное свидетельство Ф - №4, выданное ветеринарным врачом ОсОО "Эко - Вет" г. Каракол Жаманкуловым Д. на 3 туши КРС. Данное мясо было выгружено в изолятор ЛВСЭ №19 Ошского ТРК. При проведении органолептических исследований установлено, что 6 туш говядины - высшей упитанности, которые были допущены к реализации, 3 туши - ниже средней упитанности, которые подвергаются дополнительным лабораторным исследованиям.

Туши задержаны до получения лабораторного заключения РЦВДЭ, отметили в ведомстве.