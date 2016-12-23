Правительство оптимизировало структуру Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

23 декабря 2016, 10:08 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства КР, согласно которому оптимизируется структура Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, решение принято в целях четкого разграничения функций между подведомственными и структурными подразделениями ГАООСЛХ и более эффективного использования кадрового потенциала ведомства.

В рамках оптимизации предусматривается усиление Центра государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в вопросах обеспечения деятельности по химической, радиационной и биологической безопасности, путем передачи 13 штатных единиц из Генеральной дирекции биосферной территории "Ысык-Кель", которая в свою очередь преобразовывается в Дирекцию биосферной территории "Ысык-Кель".

В целях усиления потенциала по привлечению инвестиций и устойчивому функционированию государственных природных заповедников, парков и биосферных территорий, функции по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий передаются в центральный аппарат ГАООСЛХ из Департамента лесных экосистем и особо охраняемых природных территорий, который будет преобразован в Департамент развития лесных экосистем.

Для эффективной координации вопросов охраны рационального использования всех компонентов природных ресурсов, постановлением предусматривается реорганизация Департамента рационального использования природных ресурсов в Департамент охраны и использования природных территорий.

Кроме того в целях оптимизации, а также учитывая специфическую деятельность и перечень услуг предоставляемых Департаментом лесоохотустройства при ГАООСЛХ принято решение преобразовать его в Государственное учреждение "Кыргызлесоохотустройство" при ГАООСЛХ, с соответствующим сокращением штатной численности.