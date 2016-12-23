Временное ограничение на трассе Бишкек - Ош снято для легковых авто - МЧС

23 декабря 2016, 10:10 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Введенное временное ограничение на трассе Бишкек - Ош снято для легковых авто. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По их информации, в Жайылском районе 22 декабря 2016 году в связи с ухудшением погодных условий на посту "Сосновка" автодороги Бишкек-Ош в 18:30ч. для большегрузных автомашин, а в 22:30 - для легковых автомашин было введено ограничение проезда. 23 декабря в 05:30 ограничение проезда было снято для легковых автомашин.

Кроме этого, как отмечается, на 141 км автодороги Бишкек-Ош 3 фуры, не уступив друг другу дорогу, образовали тем самым пробку. "В результате чего 22 декабря 2016 году в 23:10ч. на посту "Арал" Токтогульского района и на посту ДЭУ в городе Кара-Куль было введено ограничение для проезда большегрузных автомашин", - сообщили в пресс-службе.