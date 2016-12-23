Операция "Мясник": за двое суток раскрыто 18 преступлений

23 декабря 2016, 10:06 Комментарии

За двое суток в ходе операций "Касапчы" ("Мясник") и "Разбойник", проходящих на территории Иссык-Кульской области, правоохранители раскрыли 18 ранее совершенных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Уточняется, что из этого числа семь преступлений связаны с кражей скота, один грабеж и одно разбойное нападение, девять случаев кражи чужого имущества. По горячим следам раскрыто одно преступление и два наркопреступления. Разыскано пять лиц, скрывающихся от суда и следствия, а также трое без вести пропавших.