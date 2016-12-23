Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Иркутске изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"В Иркутске изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Сейчас в педагоги идут те, кто не прошел на престижные специальности, - министр образования Г.КудайбердиеваСейчас в педагоги идут те, кто не прошел на престижные специальности, - министр образования Г.Кудайбердиева

Правительство оптимизировало структуру Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398887-ru.html

Похожие новости

Госагентство перейдет в контрактный режим со спортсменами и тренерами

Прокуроры Кыргызстана приняли участие в 7-й встрече правоохранительных органов Сети по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и ЦА в Астане

Правительство оптимизировало структуру Госагентства охраны окружающей среды

Правительство оптимизировало структуру Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

10 граждан получили Почетные грамоты правительства за спасение людей при пожаре в московской типографии

23 декабря 2016, 9:58       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбековподписал постановление правительства, согласно которому оптимизируется структура Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР. Как сообщает пресс-служба правительства, решение принято в целях четкого разграничения функций между подведомственными и структурными подразделениями ГАООСЛХ и более эффективного использования кадрового потенциала ведомства.
В рамках оптимизации предусматривается усиление Центра государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в вопросах обеспечения деятельности по химической, радиационной и биологической безопасности, путем передачи 13 штатных единиц из Генеральной дирекции биосферной территории "Ысык-Кель", которая в свою очередь преобразовывается в Дирекцию биосферной территории "Ысык-Кель".
В целях усиления потенциала по привлечению инвестиций и устойчивому функционированию государственных природных заповедников, парков и биосферных территорий, функции по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий передаются в центральный аппарат ГАООСЛХ из Департамента лесных экосистем и особо охраняемых природных территорий, который будет преобразован в Департамент развития лесных экосистем.
Для эффективной координации вопросов охраны рационального использования всех компонентов природных ресурсов, постановлением предусматривается реорганизация Департамента рационального использования природных ресурсов в Департамент охраны и использования природных территорий.
Кроме того в целях оптимизации, а также учитывая специфическую деятельность и перечень услуг, предоставляемых Департаментом лесоохотустройства при ГАООСЛХ, принято решение преобразовать его в Государственное учреждение "Кыргызлесоохотустройство" при ГАООСЛХ, с соответствующим сокращением штатной численности.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум