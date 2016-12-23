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Кыргызстан поддержит Турцию в трудные для турецкого народа времена, - спикер ЖК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398886-ru.html

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23 декабря 2016, 10:02       Комментарии

Спикер Чыныбай Турсунбеков 22 декабря встретился с председателем Великого Национального собрания Туреции Исмаилом Кахраманом.
Как сообщает пресс-служба парламента, встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации в Баку (Азербайджан) для участия в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПА.
Они обсудили пути улучшения сотрудничества сторон в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействия Кыргызстана и Турции.
Ч.Турсунбеков, выразив коллеге слова соболезнования в связи с террористическими актами, произошедшими в Турции, заверил в поддержке кыргызской стороны в трудные для турецкого народа времена.
Также спикер поздравил собеседника с 25-летием со дня установления кыргызско-турецких дипломатических отношений. "Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Турцией и намерены расширять партнерство с братской страной по всем направлениям", - отметил он.
В свою очередь И.Кахраман также высказал мнение, что народны Кыргызстана и Турции должны быть вместе в тяжелое время. "Для этого нужно укрепить межпарламентские отношения", - отметил он.
Кроме того, они обсудили ряд вопросов, в частности о текущей деятельности ТюркПА, а также проведение следующего заседания в Бишкеке.

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