Кыргызстан поддержит Турцию в трудные для турецкого народа времена, - спикер ЖК

23 декабря 2016, 10:02 Комментарии

Спикер Чыныбай Турсунбеков 22 декабря встретился с председателем Великого Национального собрания Туреции Исмаилом Кахраманом.

Как сообщает пресс-служба парламента, встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации в Баку (Азербайджан) для участия в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПА.

Они обсудили пути улучшения сотрудничества сторон в торгово-экономической и социально-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам расширения межпарламентского взаимодействия Кыргызстана и Турции.

Ч.Турсунбеков, выразив коллеге слова соболезнования в связи с террористическими актами, произошедшими в Турции, заверил в поддержке кыргызской стороны в трудные для турецкого народа времена.

Также спикер поздравил собеседника с 25-летием со дня установления кыргызско-турецких дипломатических отношений. "Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с Турцией и намерены расширять партнерство с братской страной по всем направлениям", - отметил он.

В свою очередь И.Кахраман также высказал мнение, что народны Кыргызстана и Турции должны быть вместе в тяжелое время. "Для этого нужно укрепить межпарламентские отношения", - отметил он.

Кроме того, они обсудили ряд вопросов, в частности о текущей деятельности ТюркПА, а также проведение следующего заседания в Бишкеке.