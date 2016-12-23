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На 224 км автодороги Бишкек-Ош сошла снежная лавина

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398885-ru.html

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23 декабря 2016, 10:03       Комментарии

На 224 км автодороги Бишкек-Ош у спуска с перевала "Ала-Бел" в 9:20 сошла снежная лавина общим объемом 212 тыс. 600 кубометров. Об этом сообщил специалист Госдирекции автодороги Бишкек-Ош при Минтрансе Нурбек Кулуев.
По его словам, длина лавины составила 3,9 тыс. метров метров, высота - 3,5 метров и ширина - 12 метров.
"Снежной лавиной снесло автомашину Mercedes, люди не пострадали. Для расчистки дороги привлечена бригада ДЭП №23. На вышеупомянутом участке в течение 5-6 часов автодорога Бишкек-Ош будет закрыта", - уточнили в Минтрансе.
Минтранс просит водителей воздержаться от проезда до полного открытия участка.

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