На 224 км автодороги Бишкек-Ош сошла снежная лавина

23 декабря 2016, 10:03 Комментарии

На 224 км автодороги Бишкек-Ош у спуска с перевала "Ала-Бел" в 9:20 сошла снежная лавина общим объемом 212 тыс. 600 кубометров. Об этом сообщил специалист Госдирекции автодороги Бишкек-Ош при Минтрансе Нурбек Кулуев.

По его словам, длина лавины составила 3,9 тыс. метров метров, высота - 3,5 метров и ширина - 12 метров.

"Снежной лавиной снесло автомашину Mercedes, люди не пострадали. Для расчистки дороги привлечена бригада ДЭП №23. На вышеупомянутом участке в течение 5-6 часов автодорога Бишкек-Ош будет закрыта", - уточнили в Минтрансе.

Минтранс просит водителей воздержаться от проезда до полного открытия участка.