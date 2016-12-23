Сейчас в педагоги идут те, кто не прошел на престижные специальности, - министр образования Г.Кудайбердиева

23 декабря 2016, 9:56 Комментарии

Казанский федеральный университет (КФУ) намерен сотрудничать с Министерством образования и науки Кыргызстана в области подготовки и переподготовки педагогических кадров. Об этом стало известно во время встречи министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой с делегацией университета.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба министерства, представители делегации пригласили Г.Кудайбердиеву в Татарстан для встреч с министром образования.

"Мы предлагаем поработать по направлению профессионального обучения. Мы готовы взять на себя подготовку педагогических кадров. У Казанского университета симбиоз национального и европейского образования. Это базовый университет по подготовке преподавателей", - сказала представитель делегации Е.Мерзон.

В свою очередь Г.Кудайбердиева отметила, что министерство заинтересовано в подготовке квалифицированных педагогов.

"На сегодня одна из серьезных проблем - мастера, которые остались с советских времен, сейчас дорабатывают, замены нет. Сейчас в педагоги идут те, кто не прошел на "престижные" специальности", - отметила она.