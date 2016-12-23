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Сейчас в педагоги идут те, кто не прошел на престижные специальности, - министр образования Г.Кудайбердиева

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398884-ru.html

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23 декабря 2016, 9:56       Комментарии

Казанский федеральный университет (КФУ) намерен сотрудничать с Министерством образования и науки Кыргызстана в области подготовки и переподготовки педагогических кадров. Об этом стало известно во время встречи министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой с делегацией университета.
Как сообщает 23 декабря пресс-служба министерства, представители делегации пригласили Г.Кудайбердиеву в Татарстан для встреч с министром образования.
"Мы предлагаем поработать по направлению профессионального обучения. Мы готовы взять на себя подготовку педагогических кадров. У Казанского университета симбиоз национального и европейского образования. Это базовый университет по подготовке преподавателей", - сказала представитель делегации Е.Мерзон.
В свою очередь Г.Кудайбердиева отметила, что министерство заинтересовано в подготовке квалифицированных педагогов.
"На сегодня одна из серьезных проблем - мастера, которые остались с советских времен, сейчас дорабатывают, замены нет. Сейчас в педагоги идут те, кто не прошел на "престижные" специальности", - отметила она.

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