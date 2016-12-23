Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Иркутске изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"В Иркутске изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"Сейчас в педагоги идут те, кто не прошел на престижные специальности, - министр образования Г.КудайбердиеваСейчас в педагоги идут те, кто не прошел на престижные специальности, - министр образования Г.Кудайбердиева

Низкая зарплата — не повод госслужащим оказывать некачественные услуги, - глава Госкадровой службы Н.Момуналиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398883-ru.html

Похожие новости

Аким Аксыйского района возглавил Госслужбу миграции

Медетбек Айдаралиев назначен председателем Госслужбы миграции

Государственную службу миграции Кыргызстана возглавил Медетбек Айдаралиев

Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий за неделю обслужила 146 ЛОВЗ

Медетбек Айдаралиев назначен председателем Государственной службы миграции

23 декабря 2016, 9:58       Комментарии

Низкая зарплата - не повод госслужащим оказывать некачественные услуги, если сотрудник работает, то он согласен с такой заработной платой. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.
"Конечно при этом нужна социальная поддержка. Низкая заработная плата - это не основание для плохой работы", - сообщил Н.Момуналиев.
По словам главы Госкадровой службы, нужно различать оклад от заработной платы.
"Во многих ведомствах проводятся определенные работы со специального счета, они доплачивают своим сотрудникам. Госслужащие любят называть не полностью доход в год, как за рубежом, они называют ежемесячный оклад. Естественно оклад низкий, а заработная плата превышает оклад. Также всем госслужащим предусмотрены ежеквартальные премии. Если их распределить, то зарплата будет больше", - сообщил Н.Момуналиев.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум