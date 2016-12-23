Низкая зарплата — не повод госслужащим оказывать некачественные услуги, - глава Госкадровой службы Н.Момуналиев

23 декабря 2016, 9:58 Комментарии

Низкая зарплата - не повод госслужащим оказывать некачественные услуги, если сотрудник работает, то он согласен с такой заработной платой. Об этом на онлайн-конференции АКИpress сообщил глава Госкадровой службы Нурханбек Момуналиев.

"Конечно при этом нужна социальная поддержка. Низкая заработная плата - это не основание для плохой работы", - сообщил Н.Момуналиев.

По словам главы Госкадровой службы, нужно различать оклад от заработной платы.

"Во многих ведомствах проводятся определенные работы со специального счета, они доплачивают своим сотрудникам. Госслужащие любят называть не полностью доход в год, как за рубежом, они называют ежемесячный оклад. Естественно оклад низкий, а заработная плата превышает оклад. Также всем госслужащим предусмотрены ежеквартальные премии. Если их распределить, то зарплата будет больше", - сообщил Н.Момуналиев.