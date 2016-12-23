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В Бишкек из Каракола на пассажирском автобусе привезли 9 говяжьих туш, - горветинспекция

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398882-ru.html

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На 224-м километре автодороги Бишкек-Ош сошла снежная лавина

23 декабря 2016, 10:12       Комментарии

Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и сотрудники Министерства внутренних дел провели проверку по стихийной торговле мясом возле Ошского рынка. Как сообщили 23 декабря в инспекции, на ул.Кулиева возле рынка был задержан рейсовый пассажирский автобус (госномер I 4242 Z) под управлением А.Сулайманова.
В багажном отделении автомашины обнаружены 9 говяжьих туш. На них предъявлены ветеринарные свидетельства, на 6 туш выданы свидетельства ветеринарным врачом города Каракол Асангазиевым, на 3 туши - ветеринарным врачом ОсОО "Эко-Вет" Каракола Д.Жаманкуловым.
Мясо было выгружено в изолятор ЛВСЭ №19 Ошского ТРК.
При проведении органолептических исследований 6 туш были допущены к реализации, 3 туши подвергаются дополнительным лабораторным исследованиям.

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