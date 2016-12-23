В Бишкек из Каракола на пассажирском автобусе привезли 9 говяжьих туш, - горветинспекция

23 декабря 2016, 10:12 Комментарии

Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и сотрудники Министерства внутренних дел провели проверку по стихийной торговле мясом возле Ошского рынка. Как сообщили 23 декабря в инспекции, на ул.Кулиева возле рынка был задержан рейсовый пассажирский автобус (госномер I 4242 Z) под управлением А.Сулайманова.

В багажном отделении автомашины обнаружены 9 говяжьих туш. На них предъявлены ветеринарные свидетельства, на 6 туш выданы свидетельства ветеринарным врачом города Каракол Асангазиевым, на 3 туши - ветеринарным врачом ОсОО "Эко-Вет" Каракола Д.Жаманкуловым.

Мясо было выгружено в изолятор ЛВСЭ №19 Ошского ТРК.

При проведении органолептических исследований 6 туш были допущены к реализации, 3 туши подвергаются дополнительным лабораторным исследованиям.