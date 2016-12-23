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В Иркутске изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-irku...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398881-ru.html

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В Иркутске число погибших от отравления "Боярышником" достигло 59

23 декабря 2016, 10:00       Комментарии

Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник", разлитого в стеклянные емкости, сообщает ВВС.
Согласно официальному сообщению МВД, в четверг оперативники регионального МВД и следователи иркутского следственного управления обнаружили такую партию "Боярышника" в подвале одного из колледжей.
Всего за четыре дня рейдов и проверок изъято больше 20 тысяч литров алкоголя, находящегося в незаконном обороте.
По данным, распространенным Минздравом Иркутской области в ночь на пятницу, от употребления "Боярышника" в Иркутской области умерло 74 человека. В больницах остается еще 31 пострадавший, в общей сложности 17 пострадавших выписаны или самостоятельно покинули медицинские учреждения.
Массовое отравление зафиксировано в воскресенье, все отравившиеся жили в одном микрорайоне Иркутска.
На следующий день власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртосодержащих средств.
В составе концентрата для ванн "Боярышник", который выпили пострадавшие, оказался метанол, который может быть смертелен даже в небольших количествах.

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