В Иркутске изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"

23 декабря 2016, 10:00 Комментарии

Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник", разлитого в стеклянные емкости, сообщает ВВС.

Согласно официальному сообщению МВД, в четверг оперативники регионального МВД и следователи иркутского следственного управления обнаружили такую партию "Боярышника" в подвале одного из колледжей.

Всего за четыре дня рейдов и проверок изъято больше 20 тысяч литров алкоголя, находящегося в незаконном обороте.

По данным, распространенным Минздравом Иркутской области в ночь на пятницу, от употребления "Боярышника" в Иркутской области умерло 74 человека. В больницах остается еще 31 пострадавший, в общей сложности 17 пострадавших выписаны или самостоятельно покинули медицинские учреждения.

Массовое отравление зафиксировано в воскресенье, все отравившиеся жили в одном микрорайоне Иркутска.

На следующий день власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртосодержащих средств.

В составе концентрата для ванн "Боярышник", который выпили пострадавшие, оказался метанол, который может быть смертелен даже в небольших количествах.