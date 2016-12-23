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Белке в глаз. Снайперы-пограничники оттачивают свои умения

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352612_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398880-ru.html

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23 декабря 2016, 10:04       Комментарии

12 по 21 декабря в пограничном ведомстве состоялись сборы для снайперов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.
Занятия для стрелков прошли в Баткене и Оше на базе войсковых стрельбищ пограничных подразделений.
"Подобные мероприятия проводятся периодически. Стрелки и новобранцы совершенствуют боевую выучку и наращивают практический опыт в определении исходных установок для стрельбы при поражении противника на предельных дальностях в дневное и ночное время суток, а также в движении и на месте", - говорится в сообщении.
Сборы завершили состязания среди стрелков. По итогам соревнований показавших лучшие результаты военнослужащих поощрили ценными подарками и грамотами от имени председателя ГПС, начальника управления по Баткенской области и полномочного представителя правительства в регионе.
"Основная цель сборов - это проверка степени подготовки снайперов, их умений и навыков ориентироваться на местности и маскироваться, а также уровня огневой подготовки с учетом поправок на "экстремальные" условия высокогорной местности. В целом поставленные задачи в ходе сборов выполнены. Учебные стрельбы показали хороший уровень практической подготовки наших военнослужащих", - сказал руководитель сборов Бектен Мамырбаев.

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