Умершими от угарного газа в Джалал-Абаде оказались мать и двое детей

23 декабря 2016, 9:51 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Стали известны подробности трагедии в селе Коткор Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, где семья погибла от отравления угарным газом.

В ночь с 21 на 22 декабря в одном из домов Коткора семья протапливала дом углем, вследствие чего три человека получили смертельное отравление. Погибли девочка 2013 года рождения, мальчик 2002 года рождения и их мать 1979 года рождения. По предварительным данным, глава семьи работает в Москве.

Согласно информации МЧС, пожарная бригада на место происшествия не выезжала, так как возгорания в доме не было.

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