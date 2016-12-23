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Умершими от угарного газа в Джалал-Абаде оказались мать и двое детей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398879-ru.html

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В Джалал-Абадской области семья отравилась угарным газом

Паралимпийцы Кыргызстана на часть своих призовых денег оказали помощь детям, больным раком

23 декабря 2016, 9:51       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Стали известны подробности трагедии в селе Коткор Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, где семья погибла от отравления угарным газом.
В ночь с 21 на 22 декабря в одном из домов Коткора семья протапливала дом углем, вследствие чего три человека получили смертельное отравление. Погибли девочка 2013 года рождения, мальчик 2002 года рождения и их мать 1979 года рождения. По предварительным данным, глава семьи работает в Москве.
Согласно информации МЧС, пожарная бригада на место происшествия не выезжала, так как возгорания в доме не было.
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