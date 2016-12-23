Аэропорт Оша закрыт с 4 утра из-за тумана

23 декабря 2016, 9:58 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Аэропорт "Ош" с четырех часов утра закрыт из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Манас".

По причине тумана три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке. Сегодня возможны задержки и переносы, отмечают в пресс-службе. Прежде чем выезжать в ошский аэропорт, гражданам следует звонить в справочную по номеру телефона 03222 901-01 и уточнять статус рейсов.

Аэропорт периодически закрывают из-за погодных условий. Последний раз такое наблюдалось 10 дней назад.