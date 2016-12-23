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23 декабря - в этот день

Источник:
http://kabar.kg/Calendarsobyty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398877-ru.html

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23 декабря 2016, 9:00       Комментарии

День дальней авиации ВВС России
День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик "Илья Муромец" - легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского. Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату и принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации.
Также сегодня
- День рождения императора Японии

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