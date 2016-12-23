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В аэропорту Оша из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398875-ru.html

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23 декабря 2016, 9:47       Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Международный аэропорт "Ош" с 04:00 закрыт по метеоусловиям. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Международного аэропорта "Манас".
По их информации, три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт "Манас").
"Из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы. В связи с этим просим вас прежде, чем выезжать в аэропорт "Ош", звонить в справочную аэропорта "Ош" по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы. Приносим свои извинения за задержку рейсов и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием", - сообщили в пресс-службе.

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