В аэропорту Оша из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы

23 декабря 2016, 9:47 Комментарии

Бишкек, 23 декабря /Кабар/. Международный аэропорт "Ош" с 04:00 закрыт по метеоусловиям. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "Международного аэропорта "Манас".

По их информации, три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт "Манас").

"Из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы. В связи с этим просим вас прежде, чем выезжать в аэропорт "Ош", звонить в справочную аэропорта "Ош" по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы. Приносим свои извинения за задержку рейсов и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием", - сообщили в пресс-службе.