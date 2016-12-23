Пострадавших кыргызстанцев при взрыве в московском метро нет

23 декабря 2016, 9:20 Комментарии

В пресс-службе Посольства Кыргызстана в России прокомментировали распространяемую в СМИ информации о наличии граждан КР среди пострадавших при взрыве в южном вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве.

"По информации представителей МЧС РФ и Городской клинической больницы №36 города Москвы, куда были доставлены пострадавшие, граждане Кыргызстана среди них не значатся", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число раненных при взрыве газового баллона в Южном вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве достигло семи человек.