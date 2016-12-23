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Международный аэропорт "Ош" с 04.00 23 декабря закрыт по метеоусловиям

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42183...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398873-ru.html

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23 декабря 2016, 9:24       Комментарии

В ночь на пятницу, 23 декабря, город Ош окутал густой туман. Международный аэропорт "Ош" с 04.00 закрыт по метеоусловиям. Три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт "Манас").
Уважаемые пассажиры!
Из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы. В связи с этим просим вас, прежде чем выезжать в аэропорт "Ош", звонить в справочную аэропорта "Ош" по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы.
Приносим свои извинения за задержку рейсов и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

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