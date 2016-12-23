Международный аэропорт "Ош" с 04.00 23 декабря закрыт по метеоусловиям

23 декабря 2016, 9:24 Комментарии

В ночь на пятницу, 23 декабря, город Ош окутал густой туман. Международный аэропорт "Ош" с 04.00 закрыт по метеоусловиям. Три рейса из Москвы сели на запасном аэродроме в Бишкеке (аэропорт "Манас").

Уважаемые пассажиры!

Из-за погодных условий сегодня возможны задержки и переносы. В связи с этим просим вас, прежде чем выезжать в аэропорт "Ош", звонить в справочную аэропорта "Ош" по номеру 0(3222) 90101 и уточнять рейсы.

Приносим свои извинения за задержку рейсов и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.