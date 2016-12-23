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В Москве задержаны экстремисты - граждане Кыргызстана

 

Фотографии: 24.kg

 

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42184_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398872-ru.html

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23 декабря 2016, 9:33       Комментарии

"В Москве выявили и ликвидировали глубоко законспирированную ячейку запрещенного в России международного религиозного объединения экстремистского толка "Таблиги Джамаат". Об этом сообщают российские СМИ.
Уточняется, что основу ячейки представляли граждане Кыргызстана, работающие в столице России таксистами, а руководство экстремистской структурой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельность вовлекались, в том числе, граждане России. Члены ячейки "Таблиги Джамаат" использовали повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.
"Задержанные проводили идеологическую обработку среди мусульман, раздавали им запрещенную литературу и обсуждали планы создания на территории России исламского государства "Халифат". Установлено, что вновь завербованных участников движения направляли на обучение и специальную подготовку в лагеря в Афганистан и Пакистан", - отмечают в ФСБ России.
Во время обысков у экстремистов изъята запрещенная литература, задержан их руководитель. Мобильные телефоны религиозных фанатиков и электронные носители информации с отчетами о работе оперативники передали для расшифровки специалистам.

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