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ДУМК запретил проведение обряда нике с несовершеннолетними

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42185_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398871-ru.html

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23 декабря 2016, 9:40       Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана запретило совершать обряд нике с лицами, не достигшими совершеннолетия. Об этом сообщается на официальном сайте ДУМК.
По его данным, приказ №410 муфтия КР Максатбека ажи Токтомушева принят на основании изменений, внесенных в Семейный и Уголовный кодексы КР.
Как сообщается, приказ доведен до структурных подразделений ДУМК, районных хатибиятов, всех имамов, преподавателей религиозных учебных заведений.
В приказе отмечено, что ДУМК не несет ответственности за действия молдо, которые ведут свою деятельность без официального разрешения ведомства.

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