ДУМК запретил проведение обряда нике с несовершеннолетними

23 декабря 2016, 9:40 Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана запретило совершать обряд нике с лицами, не достигшими совершеннолетия. Об этом сообщается на официальном сайте ДУМК.

По его данным, приказ №410 муфтия КР Максатбека ажи Токтомушева принят на основании изменений, внесенных в Семейный и Уголовный кодексы КР.

Как сообщается, приказ доведен до структурных подразделений ДУМК, районных хатибиятов, всех имамов, преподавателей религиозных учебных заведений.

В приказе отмечено, что ДУМК не несет ответственности за действия молдо, которые ведут свою деятельность без официального разрешения ведомства.