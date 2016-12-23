В Москве шестерых кыргызстанцев подозревают в причастности к "Таблиги Джамаат"

23 декабря 2016, 9:28 Комментарии

В Москве 22 декабря сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали шестерых граждан Кыргызстана и одного россиянина, предположительно являющимися сторонниками исламского объединения "Таблиги Джамаат". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, руководство ячейкой осуществляли иностранные эмиссары, в ее деятельность вовлечены и россияне.

"Членами ячейки "Таблиги Джамаат" использовали "повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным органам". Задержанные члены "Таблиги Джамаат" якобы проводили "идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата". Завербованных участников движения будто бы отправляли на обучение в лагеря Афганистана и Пакистана", – говорится в сообщении.