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Житель Шымкента совершил акт самосожжения у областной прокуратуры

Источник:
http://knews.kg/2016/12/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398866-ru.html

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23 декабря 2016, 9:39       Комментарии

В городе Шымкенте местный житель совершил акт самосожжения у здания областной прокуратуры, сообщают казахские СМИ со ссылкой на доверенных источников.
Сообщается, что 46-летний Нуркен Айнабеков совершил самосожжение примерно вчера после полудня. Его увезли на скорой. Дежурный городской больницы скорой медицинской помощи подтвердил информацию о том, что в больницу с ожогами тела доставили гражданина по имени Нуркен Айнабеков. Предположительно он находится в областном центре гипербарической оксигенации.
Подтвердить информацию в пресс-службе областной прокуратуры не представилось возможным.
Днем ранее Нуркен Айнабеков дал в Шымкенте пресс-конференцию, на которой заявил, что добивается от местных властей выплаты денег по делу о строительстве социального объекта.

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