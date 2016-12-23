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Президент Ирана прибыл в Кыргызстан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352605_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398864-ru.html

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23 декабря 2016, 9:16       Комментарии

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент Ирана Хасан Роухани.
В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встречал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
На флагштоках подняли государственные флаги обоих государств, выстроен почетный караул, прозвучали гимны.
Сегодня в рамках официального визита состоятся переговоры двух глав государств, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента.
Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.
Кроме того, в рамках своего официального визита в Кыргызстан Хасан Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.

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