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Медицинские изделия под контролем. В ЕАЭС будут контролировать их качество

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352608_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398862-ru.html

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Депутаты Жогорку Кенеша посетили государственные медицинские учреждения Турции

23 декабря 2016, 9:27       Комментарии

В странах ЕАЭС установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Совет ЕЭК утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах Союза.
Как сообщается, это необходимо для того, чтобы медизделия внутри Союза соответствовали общим требованиям безопасности и эффективности.
Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан ЕАЭС, интересов пациентов и потребителей медицинских изделий, персонала учреждений системы здравоохранения, а также защиту производителей медизделий от подделок.

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