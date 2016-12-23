Вечер памяти композитора Абдыласа Малдыбаева пройдет в Бишкеке

23 декабря 2016, 9:09 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Вечер памяти Абдыласа Малдыбаева пройдет в Кыргызском театре оперы и балета, сообщила пресс-служба театра.

Мероприятие состоится 27 декабря, посвящено оно 110-летию со дня рождения композитора.

Его популярные произведения исполнят ведущие оперные голоса Кыргызстана - народные артисты КР Сталбек Алмасбеков, Керим Орузбаев, заслуженные артисты республики Садырбек Жумашов, Бактыбек Ыбыкеев, солисты Кульнур Ниязбаева, Бактыгуль Бокоева, Айзирек Момунова, Сталбек Жунушалиев, Адия Ысмайылова. Дирижеры - народный артист КР Жумакадыр Каниметов и Нурматбек Полотов.

Вход свободный, начало в 17.00.

Абдыласу Малдыбаеву принадлежит особое место в истории национальной культуры, он стал одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. Его оперные произведения, музыка к балету, симфонические, камерные и вокальные композиции украшают репертуары ведущих художественных коллективов, солистов республики, завоевали всенародную любовь и известны далеко за пределами Кыргызстана.

Будущий композитор родился 7 июня 1906 года в селе Кара-Булак Кеминского района Чуйской области. Окончил педагогический техникум во Фрунзе, занимался в национальной студии Московской государственной консерватории.

В соавторстве с другими композиторами Малдыбаев написал оперы "Айчурек", "Патриоты", "За счастье народа", "На берегах Иссык-Куля", "Манас", "Токтогул", а также музыку к балету "Анар", "Селкинчек", "Весна в Ала-Тоо", музыкальные драмы "Алтын кыз" и "Ажал ордуна". Многие из них стали национальной классикой, вошли в золотой фонд советской многонациональной культуры.

В творческом наследии композитора около 300 различных произведений, в том числе свыше 200 песен и сочинений для хоров.

Почти три десятилетия он бессменно возглавлял Союз композиторов Киргизской ССР, избирался депутатом верховных советов СССР и Киргизской ССР, членом правления Союза композиторов СССР и Комитета по государственным премиям СССР.