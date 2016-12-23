Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мигранты получили награду за спасение женщин в пожаре в МосквеМигранты получили награду за спасение женщин в пожаре в МосквеСкончался внук Иосифа Сталина Евгений ДжугашвилиСкончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили

Вечер памяти композитора Абдыласа Малдыбаева пройдет в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398860-ru.html

Похожие новости

Лавина закрыла проезд для всех машин по трассе Бишкек — Ош

На автодороге Бишкек—Ош сошла вторая лавина, снесшая грузовую машину

Лавина снесла грузовой Mercedes с пассажирами на трассе Бишкек — Ош

В Бишкеке пройдет международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы совершенствования законодательства КР"

На 224-м километре автодороги Бишкек-Ош сошла снежная лавина

23 декабря 2016, 9:09       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Вечер памяти Абдыласа Малдыбаева пройдет в Кыргызском театре оперы и балета, сообщила пресс-служба театра.
Мероприятие состоится 27 декабря, посвящено оно 110-летию со дня рождения композитора.
Его популярные произведения исполнят ведущие оперные голоса Кыргызстана - народные артисты КР Сталбек Алмасбеков, Керим Орузбаев, заслуженные артисты республики Садырбек Жумашов, Бактыбек Ыбыкеев, солисты Кульнур Ниязбаева, Бактыгуль Бокоева, Айзирек Момунова, Сталбек Жунушалиев, Адия Ысмайылова. Дирижеры - народный артист КР Жумакадыр Каниметов и Нурматбек Полотов.
Вход свободный, начало в 17.00.
Абдыласу Малдыбаеву принадлежит особое место в истории национальной культуры, он стал одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. Его оперные произведения, музыка к балету, симфонические, камерные и вокальные композиции украшают репертуары ведущих художественных коллективов, солистов республики, завоевали всенародную любовь и известны далеко за пределами Кыргызстана.
Будущий композитор родился 7 июня 1906 года в селе Кара-Булак Кеминского района Чуйской области. Окончил педагогический техникум во Фрунзе, занимался в национальной студии Московской государственной консерватории.
В соавторстве с другими композиторами Малдыбаев написал оперы "Айчурек", "Патриоты", "За счастье народа", "На берегах Иссык-Куля", "Манас", "Токтогул", а также музыку к балету "Анар", "Селкинчек", "Весна в Ала-Тоо", музыкальные драмы "Алтын кыз" и "Ажал ордуна". Многие из них стали национальной классикой, вошли в золотой фонд советской многонациональной культуры.
В творческом наследии композитора около 300 различных произведений, в том числе свыше 200 песен и сочинений для хоров.
Почти три десятилетия он бессменно возглавлял Союз композиторов Киргизской ССР, избирался депутатом верховных советов СССР и Киргизской ССР, членом правления Союза композиторов СССР и Комитета по государственным премиям СССР.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум