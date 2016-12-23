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Facebook запускает функцию прямых аудиотрансляций

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398859-ru.html

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23 декабря 2016, 9:24       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. Популярная социальная сеть Facebook анонсировала запуск сервиса прямых аудиотрансляций Live Audio, сообщается на новостном портале соцсервиса.
Новая опция работает по аналогии с функцией видеотрансляций Facebook Live, которая была запущена компанией в апреле этого года. Сервис аудиотрансляций предназначен в первую очередь для радиостанций и издателей, предпочитающих работать со звуковым контентом, а также для пользователей, организующих трансляцию в регионах, где наблюдается низкая скорость интернет-соединения, и там, где отсутствует возможность работы с видео.
"Мы знаем, что иногда хочется рассказать историю в Facebook при помощи слов, а не видео. Мы даже видели, как некоторые владельцы страниц находили способ запустить аудиотрансляцию с помощью Facebook API или через видеотрансляцию, добавив вместо видеоряда изображение. Новая опция позволит им проводить аудиоэфиры, если этот формат является предпочтительным для них", - говорится в сообщении социальной сети.
Отмечается, что у Facebook уже появились первые партнеры по продвижению нового сервиса - радиостанции BBC и LBC, а также издательская компания HarperCollins.
Разработчики соцсервиса обещают запустить новую опцию для широкого круга пользователей в начале 2017 года.

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