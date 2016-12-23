Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Статс-секретарь МЧС Таалайбек Темиралиев освобожден от занимаемой должностиСтатс-секретарь МЧС Таалайбек Темиралиев освобожден от занимаемой должности23 декабря - в этот день23 декабря - в этот день

В Кыргызстане криминальный авторитет Сакал получил 17 лет тюрьмы

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42181_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398858-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан положительно относится к намерению Ирана повысить свой статус в ШОС – Алмазбек Атамбаев

Иран и КР выразили интерес к строительству железной дороги "КНР-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран" - А.Атамбаев

Sputnik Кыргызстан стал лучшим СМИ в освещении Года истории и культуры

Хасан Роухани: "Иран предпринимает важный шаг для укрепления двусторонних отношений с Кыргызстаном"

Спасите Кыргызстан. Обращение к высшим лицам страны

23 декабря 2016, 9:03       Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека накануне огласил приговор по делу Улана Токтосунова по кличке Сакал, которого обвиняют в организации убийства криминального авторитета Дамира Сапарбекова.
Вместе с ним по делу проходит Жыпарбек Алиев. Он получил 18 лет лишения свободы.
Дастана Таштанбекова приговорили к четырем годам. Однако суд засчитал ему один день в СИЗО за три в колонии-поселении. Поэтому после того, как приговор вступит в силу, Дастан Таштанбеков выйдет на свободу.
Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор.
В мае 2015 года Улана Токтосунова объявили в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчи Кольбаева - Дамира Сапарбекова. Преступление произошло на почве криминальных разборок. Уголовное дело возбуждено по статье 97 "Убийство" УК КР. До взятия под стражу Улан Токтосунов скрывался в Турции.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум