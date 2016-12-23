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Статс-секретарь МЧС Таалайбек Темиралиев освобожден от занимаемой должности

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398857-ru.html

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23 декабря 2016, 9:05       Комментарии

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности статс-секретарь МЧС КР Темиралиева Таалайбека Асанбековича согласно поданному заявлению.

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