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Во время взрыва в московском метро кыргызстанцы не пострадали

Источник:
http://knews.kg/2016/12/vo-vre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398856-ru.html

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23 декабря 2016, 8:44       Комментарии

Во время взрыва в московском метро кыргызстанцы не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По данным внешнеполитического ведомства со ссылкой на МЧС РФ, среди доставленных в городскую клиническую больницу Москвы кыргызстанцев нет.
Напомним, взрыв произошел в южном вестибюле станции метро "Коломенская".
"Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина – разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", – пишут российские СМИ.

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