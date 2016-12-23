23 декабря 2016, 8:44 Комментарии

Во время взрыва в московском метро кыргызстанцы не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства со ссылкой на МЧС РФ, среди доставленных в городскую клиническую больницу Москвы кыргызстанцев нет.

Напомним, взрыв произошел в южном вестибюле станции метро "Коломенская".

"Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина – разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", – пишут российские СМИ.