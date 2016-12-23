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В Оше администратор сауны организовала притона для занятия проституцией

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398855-ru.html

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В Бишкеке найдены две девушки, которых принуждали заниматься проституцией

23 декабря 2016, 8:55       Комментарии

В Оше задержана администратор сауны, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией.
По данным уголовного розыска УВД Оша, оперативно-разыскные мероприятия по выявлению данного факта проведены 19 декабря.
"Установлено, что в указанной сауне работницы коммерческого секса предоставляли клиентам интим-услуги, 42-летняя администратор помогала клиентам выбирать проституток, сама была в доле и забирала какую-то часть денег себе. Стоимость таких услуг составляла примерно 1800 сомов в час. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "организация или содержание притонов для занятия проституцией" УК КР. Подозреваемая задержана. Начаты следственные мероприятия", – говорится в сообщении.

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