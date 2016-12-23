В Оше администратор сауны организовала притона для занятия проституцией

23 декабря 2016, 8:55 Комментарии

В Оше задержана администратор сауны, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией.

По данным уголовного розыска УВД Оша, оперативно-разыскные мероприятия по выявлению данного факта проведены 19 декабря.

"Установлено, что в указанной сауне работницы коммерческого секса предоставляли клиентам интим-услуги, 42-летняя администратор помогала клиентам выбирать проституток, сама была в доле и забирала какую-то часть денег себе. Стоимость таких услуг составляла примерно 1800 сомов в час. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "организация или содержание притонов для занятия проституцией" УК КР. Подозреваемая задержана. Начаты следственные мероприятия", – говорится в сообщении.