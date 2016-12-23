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Скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили

Источник:
http://knews.kg/2016/12/skonch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398854-ru.html

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23 декабря 2016, 9:06       Комментарии

В Москве в возрасте 80 лет скончался Евгений Джугашвили, внук советского вождя Сталина (Иосифа Джугашвили).
Смерть Евгения Джугашвили агентству РИА Новости подтвердили в справочной службе скорой помощи, не сообщив подробностей.
Издание Life утверждает, что Джугашвили стало плохо на улице рядом с домом, где он жил. Прохожие вызвали скорую помощь, но к приезду врачей он уже умер.
Евгений Джугашвили родился в 1936 году. Его отец — старший сын Сталина Яков Джугашвили. Он был кандидатом исторических и военных наук.
Евгений Джугашвили регулярно защищал своего деда в российских судах, подавая иски к журналистам, изданиям и чиновникам, резко выражавшимся в адрес Сталина и признававшим его ответственность за массовые репрессии, в частности, за убийство польских офицеров в Катыни.
Так, Джугашвили подавал иски к Госдуме и к Федеральному архивному агентству, но оба они были отклонены. В 2010 году он в обращении к президенту Дмитрию Медведеву раскритиковал Владимира Путина, бывшего тогда премьер-министром, за его позицию по Катыни.
Евгений Джугашвили в 1990-х годах также участвовал в политической деятельности, представляя партии коммунистического и сталинистского толка. С 2001 года он возглавлял грузинскую партию Народно-патриотический союз.

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