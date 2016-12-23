Кто лучше составит судебный акт — конкурс среди студентов-юристов КР

23 декабря 2016, 8:42 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. В Бишкеке в здании Кыргызской государственной юридической академии состоится студенческий конкурс по составлению судебных актов, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в субботу, 24 декабря, по инициативе филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в КР "Ассоциация юридических клиник Кыргызстана".

В программе выполнение командами задания, презентации, подведение итогов и награждение победителей.

Начало запланировано на 8.00. Завершится конкурс в 17.00.