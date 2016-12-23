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Кто лучше составит судебный акт — конкурс среди студентов-юристов КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398853-ru.html

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В Бишкеке состоится конкурс среди студентов и магистрантов по составлению судебных актов

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23 декабря 2016, 8:42       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. В Бишкеке в здании Кыргызской государственной юридической академии состоится студенческий конкурс по составлению судебных актов, сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет в субботу, 24 декабря, по инициативе филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в КР "Ассоциация юридических клиник Кыргызстана".
В программе выполнение командами задания, презентации, подведение итогов и награждение победителей.
Начало запланировано на 8.00. Завершится конкурс в 17.00.

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