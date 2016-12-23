В Бишкеке пройдет турнир ММА по грэпплингу среди детей и взрослых

23 декабря 2016, 8:56 Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. 27-28 декабря в Бишкеке пройдет турнир по грэпплингу, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-президент академии ММА Сейтек Оморов.

По его словам, турнир среди любителей состоится под занавес уходящего года.

"Это соревнования для молодежи. В детской категории выступят бойцы от 7 до 17 лет, а в старшей - спортсмены от 18 лет и старше", - сказал Оморов.

Он отметил, что победителей ждут ценные и денежные призы.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего технику борцовских дисциплин. Борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Отличительная особенность этого бойцовского вида спорта - стремление закончить поединок досрочно с помощью болевого или удушающего приема.