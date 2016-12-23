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23 декабря - в этот день23 декабря - в этот деньВ Оше администратор сауны организовала притона для занятия проституциейВ Оше администратор сауны организовала притона для занятия проституцией

В Бишкеке пройдет турнир ММА по грэпплингу среди детей и взрослых

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/sport/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398852-ru.html

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23 декабря 2016, 8:56       Комментарии

БИШКЕК, 23 дек - Sputnik. 27-28 декабря в Бишкеке пройдет турнир по грэпплингу, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-президент академии ММА Сейтек Оморов.
По его словам, турнир среди любителей состоится под занавес уходящего года.
"Это соревнования для молодежи. В детской категории выступят бойцы от 7 до 17 лет, а в старшей - спортсмены от 18 лет и старше", - сказал Оморов.
Он отметил, что победителей ждут ценные и денежные призы.
Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего технику борцовских дисциплин. Борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Отличительная особенность этого бойцовского вида спорта - стремление закончить поединок досрочно с помощью болевого или удушающего приема.

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