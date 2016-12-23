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Атамбаев посетит Узбекистан с официальным визитом

Источник:
http://knews.kg/2016/12/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398851-ru.html

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Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

23 декабря 2016, 8:33       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Узбекистан 24 декабря. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, в рамках визита Атамбаев проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Как ожидается, встреча состоится в Самарканде. Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который похоронен в этом городе.

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