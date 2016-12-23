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Сидение в Facebook в праздники портит настроение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352584_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398850-ru.html

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23 декабря 2016, 8:14       Комментарии

Регулярное разглядывание рождественско-новогодних "идеальных" семейных и отпускных фотографий ваших друзей на Facebook и в других соцсетях вряд ли зарядит вас праздничным настроением - скорее наоборот, предупреждают ученые.
Как пишет Би-би-си, ученые из Копенгагенского университета опубликовали результаты исследования "Киберпсихология, поведение и социальные сети", обнаружившего, что слишком частые и продолжительные заходы в соцсети могут провоцировать в пользователях чувство зависти.
Особенно отрицательно сказывается "подглядывание" за другими без участия в обсуждении фотографий и реального общения с друзьями, предупреждают психологи, которые рекомендуют на праздники вообще сделать перерыв в использовании соцсетей.
"Регулярное использование социальных сетей, таких как Facebook, может отрицательно сказываться на вашем эмоциональном состоянии и чувстве удовлетворенности жизнью", - говорится в заключении исследования, в котором приняли участие 1300 человек, в основном женщины.
Датские ученые предупреждают, что от продолжительного просмотра и прочтения чужих постов в соцсетях может возникнуть чувство зависти, а настроение может быть безнадежно испорчено "нереалистичным сравнением себя с другими людьми".
С другой стороны, участие в обсуждении фотографий и новостей, вовлеченность и общение с другими людьми в соцсетях может приносить пользу, говорят авторы исследования. Во всяком случае, это существенно лучше, чем "пассивное подглядывание".
Если вы не хотите портить себе настроение, возможно, на праздничную неделю вам следует "взять отпуск" от соцсетей, предлагают ученые.
Конечно, при условии, что вы сможете устоять от соблазна хоть одним глазком взглянуть на десятки фотографий чужих лыжных каникул и праздничных застолий.

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