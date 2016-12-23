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Новый китайский спутник будет следить за выбросами углекислого газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352589_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398849-ru.html

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23 декабря 2016, 8:35       Комментарии

Китай успешно запустил еще один орбитальный спутник. Как сообщает национальное космическое управление КНР, его главной задачей будет наблюдение за глобальным изменением климата, в частности за выбросами углекислого газа.
Ракета-носитель Long March 2D с аппаратом "Тяньсат" стартовкосмодрома Цзюцюань в ночь на четверг. С ее помощью ученые смогут отследить основные источники загрязнения планеты, пишет Росбалт со ссылкой на "Сина синьвэнь".
"Тяньсат" будет эксплуатироваться до 2020 года, после чего на орбиту выведут аппарат следующего поколения. Новый аппарат будет проводить замеры и отправлять данные на Землю каждые 16 дней, благодаря чему китайские исследователей получат данные о долгосрочных изменениях климата.

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