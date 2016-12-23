Positiff: В новогодние праздники не будет отключений электроэнергии

23 декабря 2016, 8:00 Комментарии

В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на госгранице почти в два раза,- глава Госпогранслужбы М.Касымкулов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в период с 17 по 22 декабря 2016 года состоялась оперативно-полевая поездка председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Мирбека Касымкулова в подразделения, дислоцированные в Ошской и Джалал-Абадской областях.

"В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на кыргызско-узбекском и кыргызско-таджикском участках госграницы почти в два раза (в 2016 г. - 12 инцидентов, в 2015 г. - 22 инцидента), и мы продолжим проведение комплекса мероприятий по снижению конфликтного потенциала на границе", - отметил глава пограничного ведомства республики.

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Среди пострадавших при взрыве в московском метро граждане Кыргызстана не значатся, - посольство КР

По информации представителей МЧС России и Городской клинической больницы №36 города Москвы, куда были доставлены пострадавшие при взрыве в южном вестибюле станции метро "Коломенская", граждане Кыргызстана среди них не значатся. Об этом 22 декабря сообщает посольство Кыргызстана в России.

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Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки рейтинге ФИФА за декабрь.

Обновленный табель сильнейших сборных мира был опубликован 22 декабря на официальном сайте ФИФА. Кыргызстанская команда с 265 баллами расположилась на 122 позиции. В предыдущей версии рейтинга команда Александра Крестинина занимала 124 место.

За ответный период сборная Кыргызстана не проводила официальных матчей и подняться в рейтинге удалось из-за падения сборных Никарагуа (-25) и КНДР (-4).

В рейтинге среди сборных Азиатской футбольной конфедерации сборная Кыргызстана занимает 15 место.

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В новогодние праздники не будет отключений электроэнергии, - Нацэнергохолдинг

В новогодние праздники не будет отключений электроэнергии, сообщил 22 декабря глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев в ходе заседания парламента, выступая по ситуации на Токтогульской ГЭС.

По его словам, энергосистема работает в штатном режиме, ежедневно порядка 57 млн кВт.ч электроэнергии потребляется.

"По мощности мы по нагрузке проходим 2783 мегаватт. Хотел бы заверить, что на сегодня около 200 мегаватт резерва есть, и есть возможность до 360 мегаватт увеличить нагрузку на ТЭЦ Бишкека. Уже прилетели три специалиста из России, еще двое прибудут и до конца дня вскроют полностью кабель, сольют масло и приступят к работе с завтрашнего дня", - сказал А.Калиев.

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Столичные службы убрали разрушенный газетный киоск после ДТП на ул.Горького

Мэрия города Бишкек, рассмотрев после сообщения о том, что разрушенный газетный киоск после ДТП на улице Горького до сих пор не убран, сообщает: "Первомайская районная администрация демонтировала газетный киоск вчера, 21 декабря".

До этого читатель сообщал, что в городе Бишкек на автобусной остановке по улице Горького (между улицами Абая и Фатьянова) напротив школы №29 после ДТП на протяжении трех месяцев не убирают разрушенный газетный киоск.