Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4177 (+0.0091) 
Евро: 72.4790 (+0.2941) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег −2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Negatiff: Отец насиловал дочерей 7 и 12 лет, бабушка и дедушка девочек знали об этомNegatiff: Отец насиловал дочерей 7 и 12 лет, бабушка и дедушка девочек знали об этом10 граждан получили Почетные грамоты правительства за спасение людей при пожаре в московской типографии10 граждан получили Почетные грамоты правительства за спасение людей при пожаре в московской типографии

Positiff: В новогодние праздники не будет отключений электроэнергии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398848-ru.html

Похожие новости

Сидение в Facebook в праздники портит настроение

Веерных отключений не будет, обещают энергетики Кыргызстана

Айбек Калиев: "Энергосистема на сегодня работает в штатном режиме, ограничений электроэнергии не будет"

В ЖК предлагают не мучить энергетиков: у них сегодня профессиональный праздник

МТУ №2 Ленинского района Бишкека провело новогодний утренник для детей из малоимущих и многодетных семей (фото)

23 декабря 2016, 8:00       Комментарии

В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на госгранице почти в два раза,- глава Госпогранслужбы М.Касымкулов
Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в период с 17 по 22 декабря 2016 года состоялась оперативно-полевая поездка председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики полковника Мирбека Касымкулова в подразделения, дислоцированные в Ошской и Джалал-Абадской областях.
"В этом году нам удалось снизить количество инцидентов на кыргызско-узбекском и кыргызско-таджикском участках госграницы почти в два раза (в 2016 г. - 12 инцидентов, в 2015 г. - 22 инцидента), и мы продолжим проведение комплекса мероприятий по снижению конфликтного потенциала на границе", - отметил глава пограничного ведомства республики.
___________________________________________________________________________
Среди пострадавших при взрыве в московском метро граждане Кыргызстана не значатся, - посольство КР
По информации представителей МЧС России и Городской клинической больницы №36 города Москвы, куда были доставлены пострадавшие при взрыве в южном вестибюле станции метро "Коломенская", граждане Кыргызстана среди них не значатся. Об этом 22 декабря сообщает посольство Кыргызстана в России.
____________________________________________________________________________
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА
Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки рейтинге ФИФА за декабрь.
Обновленный табель сильнейших сборных мира был опубликован 22 декабря на официальном сайте ФИФА. Кыргызстанская команда с 265 баллами расположилась на 122 позиции. В предыдущей версии рейтинга команда Александра Крестинина занимала 124 место.
За ответный период сборная Кыргызстана не проводила официальных матчей и подняться в рейтинге удалось из-за падения сборных Никарагуа (-25) и КНДР (-4).
В рейтинге среди сборных Азиатской футбольной конфедерации сборная Кыргызстана занимает 15 место.
_____________________________________________________________________________
В новогодние праздники не будет отключений электроэнергии, - Нацэнергохолдинг
В новогодние праздники не будет отключений электроэнергии, сообщил 22 декабря глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев в ходе заседания парламента, выступая по ситуации на Токтогульской ГЭС.
По его словам, энергосистема работает в штатном режиме, ежедневно порядка 57 млн кВт.ч электроэнергии потребляется.
"По мощности мы по нагрузке проходим 2783 мегаватт. Хотел бы заверить, что на сегодня около 200 мегаватт резерва есть, и есть возможность до 360 мегаватт увеличить нагрузку на ТЭЦ Бишкека. Уже прилетели три специалиста из России, еще двое прибудут и до конца дня вскроют полностью кабель, сольют масло и приступят к работе с завтрашнего дня", - сказал А.Калиев.
_____________________________________________________________________________
Столичные службы убрали разрушенный газетный киоск после ДТП на ул.Горького
Мэрия города Бишкек, рассмотрев после сообщения о том, что разрушенный газетный киоск после ДТП на улице Горького до сих пор не убран, сообщает: "Первомайская районная администрация демонтировала газетный киоск вчера, 21 декабря".
До этого читатель сообщал, что в городе Бишкек на автобусной остановке по улице Горького (между улицами Абая и Фатьянова) напротив школы №29 после ДТП на протяжении трех месяцев не убирают разрушенный газетный киоск.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум