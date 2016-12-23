Negatiff: Отец насиловал дочерей 7 и 12 лет, бабушка и дедушка девочек знали об этом

23 декабря 2016, 8:01 Комментарии

В Базар-Коргоне умерла семья из трех человек В Базар-Коргонском районе в результате отравления угарным газом скончались три человека, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря в селе Коткор сельского округа Кеңеш. Погибшие - члены одной семьи, живущие в частном доме.

По предварительным данным, они отравились угарным газом при использовании в печи угля.

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В Чуйской области отец насиловал дочерей 7 и 12 лет, бабушка и дедушка девочек знали об этом, - Аппарат омбудсмена

В одном из сел Чуйской области выявлена семья, в которой двое несовершеннолетних девочек подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба Аппарата омбудсмена, по данному факту 7 декабря сотрудники отдела по правам ребенка и молодежи Аппарата омбудсмена провели проверку с выездом на место совместно с тетей девочек (является двоюродной сестрой обвиняемого).

Сотрудники посетили районный акимиат, РОВД и Управление социального развития (УСР) данного района, а также семью, в которой находятся девочки.

Стало известно, что обвиняемый был арестован и с 4 ноября находится в СИЗО в Бишкеке. В доме остались мать обвиняемого с тремя внуками: внук, 2004 года рождения, учащийся 7 класса, и две внучки, 2005 и 2009 годов рождения, старшая девочка учится в 5 классе, а младшая не посещает школу.

По рассказу родственников детей стало известно, что все дети рождены от одной матери. Мать бросила их бабушке и живет отдельно, ее адрес, семейное и социальное положение неизвестны.

Во время встречи состоялась беседа с детьми. "В разговоре дети были открыты к диалогу, однако младшая была замкнута и все время молчала. Дети проживали с бабушкой по линии отца, которая не является их законным опекуном. Двоюродная сестра обвиняемого в целях недопущения дальнейшего насилия над детьми и поддерживания с ними родственных отношений была готова стать опекуном. Однако по приезде на место бабушка категорически отказалась от размещения девочек в реабилитационном центре для проведения с ними квалифицированной работы", - сообщили представители омбудсмена.

Сотрудники Института омбудсмена отметили неудовлетворительную работу отдела по защиты семьи и детей (ОЗСД) района. В ходе ознакомления с документами выяснилось, что временное опекунство на бабушку не оформлено, разработанные индивидуальные планы защиты ребенка для двух девочек не были рассмотрены комиссией по делам детей (КДД) и не утверждены акимом. Также до сегодняшнего дня не предпринимались меры по оказанию психологической и иной помощи детям, хотя были получены рекомендации психолога. Со слов начальника Управления соцразвития, данное дело держали в тайне и не отправляли на рассмотрение в КДД. Это, как считают правозащитники, говорит об отсутствии работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе по взаимодействию ОЗСД и КДД, и отсутствии заинтересованности в помощи со стороны руководства района.

Согласно информации ОВД, возбуждено уголовное дело, проведена экспертиза, в которой было указано, что у старшей дочери обвиняемого имеются рубцы в области заднего прохода. Сотрудники отдела по защиты семьи и детей не сопровождали девочек во время проведения двух судебно-медицинских экспертиз.

Правозащитники отмечают, что имеется видеозапись беседы сотрудников ОЗСД с девочками, где они подтверждают факт изнасилования. Согласно информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка при беседе с психологом подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что этот факт был известен их бабушке и дедушке. Дедушка умер в 2013 году, следовательно, она подвергалась сексуальному насилию более 3 лет. Из-за отсутствия документов о рождении у младшей девочки не предпринимались меры по социальному, медицинскому и иному обслуживанию.

Также по результатам проверки выяснилось, что районная госадминистрация и айыл окмоту не ведут учет детей от 5 до 16 лет и подростков школьного возраста. В связи с этой недостаточной работой девочка 2009 года рождения не посещает школу. Только после опубликования статьи о данном случае в газете сотрудники ОЗСД начали сбор документов по подтверждению факта рождения ребенка. "Также после вмешательства Института омбудсмена девочка, 2009 года рождения, была устроена в один из реабилитационных центров в Бишкеке", - добавили в аппарате.

В настоящее время данное дело находится на контроле у омбудсмена К.Оторбаева. Институт омбудсмена совместно с Комитетом Жогорку Кенеша и неправительственными организациями ведут работы по обеспечению безопасного проживания детей и привлечению виновных лиц к уголовной и административной ответственности.

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В Кыргызстане более 13 тыс. детей-сирот, только 5% могут трудоустроиться, некоторые остаются в лапах группировок и сутенерш, - депутат

В Кыргызстане более 13 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила депутат Ирина Карамушкина (СДПК) 22 декабря на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, только 5% выпускников детских домов после выхода из учреждения могут трудоустроиться.

"В нашей маленькой стране столько сирот. Иногда неравнодушные граждане помогают. Но необходимо усилить работу по реабилитации и трудоустройству граждан, которые остались в трудной ситуации. Только 5% могут трудоустроиться, остальные не могут войти в общество. Некоторые остаются в лапах группировок, сутенерш", - отметила парламентарий.

Она предложила открывать молодежные центры.

"Можно подыскать помещение, которые можно выделить для создания молодежного центра, где они смогут год проживать, получить специальность, найти новое жилье", - сказала И.Карамушкина.

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350 психически больных в Кызыл-Жарской больнице охраняют сами врачи, - депутат

350 психически больных людей в Кызыл-Жарской больнице охраняют сами врачи, сказал депутата Алмазбек Эргешов ("Кыргызстан") 22 декабря на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, раньше пациентов охраняли спецсотрудники, для них было оборудовано помещение на 20 койко-мест.

"Данное здание было снесено, сотрудников нет, больных охраняют сами врачи. Вопрос охраны не решен до сих пор", - отметил парламентарий.

Также он добавил, что Министерство чрезвычайных ситуаций должно построить в селе 300-метровую дамбу.